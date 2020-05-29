隨着港版「國安法」28日在大陸全國人大及立法會表決通過，相關示威遊行於疫情放緩後「捲土重來」。香港多份報章今天（29日）在頭版刊出行政長官林鄭月娥致全港市民的公開信，提及香港擁有「一國兩制」的獨特優勢，全國人大的決定是保護絕大多數市民，合憲、合法、合情、合理，呼籲市民理解及堅定支持。

林鄭表示，過去一年，香港社會飽受創傷，暴徒的暴力不斷升級，私藏槍械及彈藥，製造爆炸物品，構成恐怖主義風險。反對勢力及鼓吹「港獨」、「自決」等組織公然挑戰中央和特區政府的政權，乞求境外勢力干預香港事務，甚至制裁，罔顧國家和港人利益。同時，外部勢力介入香港事務變本加厲，通過關於香港的法律，並公然美化激進份子的違法行為，嚴重危害國家主權安全和發展利益。香港已經成為國家安全的缺口，自身的繁榮穩定亦岌岌可危。

林鄭指出，可惜的是，目前香港維護國家安全的法律制度和執行機制並不完備，甚至是處於「不設防」的狀況；香港回歸祖國23年，仍未能按《基本法》第23條自行立法禁止危害國家安全的行為。以目前的政治形勢和社會狀況，香港特區的行政和立法機關將難以在可見時間內完成維護國家安全的立法工作。現在全國人民代表大會根據《中華人民共和國憲法》和《基本法》，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是切實履行中央的權力和責任，也是對準確貫徹落實「一國兩制」的擔當和對香港市民的關愛。立法既有必要性，也有緊迫性，其合憲、合法、合情、合理的基礎無可置疑。

林鄭指出，立法的目的是切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動，以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。打擊的是極少數的違法犯罪行為和活動，保護的是絕大多數市民的生命財產、基本權利和自由。市民可繼續依法享有言論、新聞、集會、示威、遊行、出入境等自由，任何有關的執法，都必須嚴格依照法律規定，符合法定職權，遵循法定程序。

此外，港府今日凌晨（29日)發布新聞稿，強烈反對美國國務院按《美國—香港政策法》提交所謂的報告內以偏概全的言論。​政府發言人表示：「這些言論曲解香港特區和中央的憲制關係，將香港落實『一國兩制』汙名化，並且干預香港特區的內部事務。」

發言人表示，​香港是中華人民共和國不可分離的部分，是直轄於中央人民政府的一個享有高度自治的地方行政區域。全國人民代表大會（全國人大）作為中華人民共和國最高的國家權力機關，根據國家《憲法》第31及62條，有權設立特別行政區，以及以法律規定在特別行政區內實行的制度。

「在過去的23年，中央和香港特區政府一直按照《憲法》及《基本法》管理香港內部事務，全面貫徹『一國兩制』原則。報告內有關香港特區的高度自治和香港巿民享有的合法權益和自由被蠶食的指控毫無根據，港府對此表示遺憾。」

「對包括美國在內的任何其他國家來說，國家安全立法均屬於中央事權。全國人大昨天通過建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（決定），完全屬於全國人大的權力範疇。透過制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等的行為和活動，以及外國和境外勢力干預香港特區內部事務的活動，將由全國人大常務委員會按照決定訂立的國家安全法，將會令香港恢復穩定，並更有利於保障香港巿民的合法權益和自由，為香港的長遠繁榮作出貢獻。」

「每個合理的人都不能否認，香港自去年六月以來受到不斷升級的暴力所困。涉及爆炸品和槍械的事件屢屢出現，構成恐怖主義風險，嚴重危害公共安全。此外，提倡「香港獨立」和「自決」的組織據稱得到外國或外部勢力支持，煽動示威者，尤其是年輕人，挑戰中央和特區政府的權威。這些事實瞭然可見。」

對於有關香港在美國法律下的「特別地位」或特殊待遇或可能對香港施加的制裁，政府發言人指出，香港的「單獨關稅區地位」由《基本法》賦予。港府會繼續推行自由貿易政策。作為世界貿易組織的單獨成員，港府期望得到貿易夥伴的公平對待。

「利用制裁作為威脅以干預其他地方的政策，是違反國際法律和國際慣例。實際上，在港美關係中，任何制裁措施都是雙刃劍，不單會損害香港利益，更會嚴重損害美國自身的利益。」

「過去十年，美國在香港賺取的貿易順差是其球貿易夥伴中最高的。在2009至2018年期間，相關貨物貿易順差的累計總額達2970億美元。在2019年，由於中美貿易磨擦，相關順差已由2018年的314億美元減至264億美元。若在服務業及投資等其他方面施加制裁，在香港的1300百間美國企業或會進一步受到影響。」

「特區政府希望美國政府採取務實態度，以美國自身在香港的利益為依歸，停止干預我國及香港的內部事務，繼續維持對香港的經貿政策。」

(中時 )