因近日連日大雨，太平頭汴山區部分路段積水泥濘，28日上午長龍路2段巷內一棵近百年的大榕樹遽然橫倒，導致裡面近10戶居民無法外出，頭汴派出所獲報後立即至現場實施交管及警示措施，並通知相關單位前來處置，員警用心先行鋸除斷樹上端樹枝讓住戶簡易通行，最後由區公所派員移除，合力排除樹倒之路障，讓民眾頻呼：「人民保母！讚！」

太平警分局頭汴所派出副所長林嘉文、警員陳民宏28日上午8時擔服備勤勤務，接獲報案稱「長龍路2段11巷內有大榕樹橫倒路旁，請警方協助。」林、陳2員到場查看後，發現恐因連日大雨導致大榕樹樹根不穩而橫倒路面，因該樹木已有將近百年的歲月，枝葉生長相當茂盛，龐大體積造成巷內近10戶居民無法外出，兩人見狀趕緊擺放交通錐及警示燈警示，並協助交通疏導以免往來車輛入內造成交通打結，另通知相關單位至現場協助處理。

貼心的員警在等待期間為便利讓住戶通知，先行以鋸子鋸斷樹枝上端枝葉，讓住戶們簡易通行進出，最後由太平區公所派員移除，順利解決住戶的燃眉之急，警方熱心為民服務深獲居民感謝，讓他們豎起大拇指說，人民保母！讚！。

(中時 )