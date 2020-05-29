大陸國務院新聞辦公室今（29日）舉行吹風會，《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室黨組成員孫國君解讀報告修改情況。有記者提問，政府工作報告涉台部分做出了調整，新增了一個中國原則、九二共識、兩岸關係和平發展的內容，起草組能否證實？孫國君回應稱，我們對台工作的大政方針是明確的，報告的起草和修改也是對此的體現。

此前，國務院總理李克強22日作政府工作報告，報告的涉台部分內容為，我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制「台獨」分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。

李克強昨在記者會上回應台灣問題時則又表示，在政府工作報告中已經說了，我們對台的大政方針是一貫的，也是世人共知的。一個中國原則、九二共識都要堅持，同時要堅決反對台獨。

(中時 )