罷韓投票6月6日登場，詢及高雄市長韓國瑜陣營以不作為應對，國民黨主席江啟臣上午受訪表示，韓國瑜全力拚市政、拚防疫、拚紓困與拚政績，「這是他現在的作為，不是沒有作為」，而且韓國瑜面對罷免案的態度就是市政、防疫優先，不激化對立。

傳出前總統馬英九、黨主席江啟臣欲出面相挺高雄市長韓國瑜，但遭韓陣營婉拒，江啟臣說，國民黨中央與高雄市政府、韓國瑜之間有很好的溝通聯繫，隨時配合，重點圍繞在市政與防疫、振興工作，黨中央也結合15個藍營執政縣市資源，發揮振興經濟的綜效，同時協助協調與宣傳。

至於國民黨對於未來可能的高雄市長補選人選，江啟臣強調，「現在一切以幫忙高雄拚市政的事情為主，其他都不做任何思考」。

對於罷韓團體宣稱，在決戰週要天天上街遊行，江啟臣表示，罷韓團體天天上街遊行，但對高雄市政府而言是天天拚市政、拚振興，這也是大多市民多高市府的期待。

(中時 )