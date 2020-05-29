（大台中不動產公會今日捐贈百台ipad，助偏鄉小學跟進遠距教學。圖／曾麗芳）

後疫情時代，加速遠距教學、在家上課等新趨勢，學校硬體設備也要跟得上腳步，但是對於偏鄉學校恐怕比較困難！大台中不動產開發公會得知台中偏鄉小學的需求後，一口氣捐出100台ipad與配件，幫助台中偏鄉小學提升教學設備，不因疫情影響而耽誤學習大事。

大台中不動產開發公會理事長王至亮在台中市議員王立任引薦下，參與台中市政府推動的計畫，協助學校快速部署遠距教學設備，今（29）日在台中市議會舉行捐贈儀式。

長期關注台中偏?教育資源的議員王立任表示，此次捐贈提供給梧棲國小30台、大楊國小25台、公明國小25台、公館國小20台，感謝大台中不動產開發公會愛心捐贈，對市政府政策支持有拋磚引玉的效果。

王至亮表示，希望此次捐贈能讓更多人關注偏鄉教育資源的不足，有能力時讓更多資源回饋到地方上，讓台中市每個地區變得更好，美好幸福的社會一起共好，共享，共榮。

今天到場議員有王立任、施志昌；市府長官及受贈貴賓包括教育局長楊振昇、都發局主秘曾文誠、清水區大楊國小陳盈達校長、沙鹿區公明國小鄭營麟校長、梧棲區梧棲國小吳金銅校長、沙鹿區公館國小楊富全校長、大台中不動產商業同業公會多位理監事也一同出席。

(工商 )