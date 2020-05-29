樂華商圈號誌故障 永和警冒雨疏導 12:312020/05/29 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市永和區永和路、福和路口的交通號誌疑似因連日大雨故障無法運作，永和警分局警員冒雨疏導。（永和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區永和路、福和路口的交通號誌疑似因連日大雨故障無法運作，永和警分局警員冒雨疏導。（永和警分局提供） 近日接連豪雨，昨（28）日下午5時許新北市永和區永和路、福和路口的交通號誌疑似因連日大雨故障無法運作，由於適逢下班交通尖峰時段，該路口又屬6叉路口且緊鄰樂華夜市人潮、車潮眾多。 永和警分局獲報後立即通報工程小組搶修並派遣線上巡邏警力加強交通疏導，維護安危，在工程小組積極搶修下，終於在晚間8時許恢復正常，期間也由於員警的有效疏導交通未發生交通阻塞及事故，警方呼籲民眾，近來連日大雨，用路人應減速慢行，避免發生危險。 (中時 ) #交通 #永和 #路口 #小組 #工程 也許您會感興趣 社會熱門新聞 75元烤全鴨爆紅 老闆曝便宜內幕「還敢吃嗎」 - 社會 偷爽升天！小王車震人妻 搖晃激烈墜谷跳車慘死 - 社會 應召站採15分鐘得來速 泰女掀裙接客3個月斬千人 - 社會 熟女約人到家床戰 媽開門一看…是「熟人」氣炸 - 社會 深夜帶獒犬逛街被嗆 溪湖2男1女毆死街友 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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