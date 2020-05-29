新北市永和區永和路、福和路口的交通號誌疑似因連日大雨故障無法運作，永和警分局警員冒雨疏導。（永和警分局提供）

近日接連豪雨，昨（28）日下午5時許新北市永和區永和路、福和路口的交通號誌疑似因連日大雨故障無法運作，由於適逢下班交通尖峰時段，該路口又屬6叉路口且緊鄰樂華夜市人潮、車潮眾多。

永和警分局獲報後立即通報工程小組搶修並派遣線上巡邏警力加強交通疏導，維護安危，在工程小組積極搶修下，終於在晚間8時許恢復正常，期間也由於員警的有效疏導交通未發生交通阻塞及事故，警方呼籲民眾，近來連日大雨，用路人應減速慢行，避免發生危險。

(中時 )