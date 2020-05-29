鄭永柱也依依不捨的跟所有國軍弟兄握手，表達謝意。(吳建輝攝)

彰化後備指揮部41名國軍弟兄，自2月6日開始支援華新口罩國家隊，將在明天功成身退。(吳建輝攝)

支援華新的國軍弟兄將在明天正式退出，華新醫材今天舉辦感謝餐會，表達對國軍弟兄的感謝。(吳建輝攝)

受到新冠肺炎影響，國內口罩需求大增，政府組成口罩國家隊，大量購買機具投入民間口罩廠，還派出國軍弟兄進駐各地工廠協助生產，而本月所有弟兄將功成身退，受國軍超過3300人次支援的華新口罩，今天中午特別舉辦感謝餐會，向所有弟兄致意，感謝他們的付出。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，華新從1月31日開始配合政府口罩徵用政策，但華新每日產量僅30萬片，為了增加產能，2月6日國防部調來彰化後備指揮部的國軍弟兄，平均每日40人次，到靠著全體同仁及國軍弟兄姊妹的努力下，達到日產70萬片的成績。

鄭永柱說，國軍弟兄分成早晚兩班，來補足同仁輪休與晚班的人力缺口，與同仁一起排班、上料、包裝等工作，絕對稱得上軍民合作的最佳典範，明天就是最後一點，他感到相當不捨，希望所有弟兄把華新當成自己的家，至少每年回來一次。

鄭永柱說，未來華新會繼續努力，與國家一起打國際盃，另外口罩觀光工廠部分，預計6月6日就會開始安排銷售，每日提供5百號碼牌，每人限購一盒方式讓民眾購買，價格部分目前內部則還在研議。

(中時 )