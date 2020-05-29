展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。

【1】美國總統川普將爭取連任，一般預料，港版國安法通過後，他在周五為中國大陸相關事務舉行的記者會中，將展現強硬的姿態，以凸顯對手拜登的軟弱。

【2】兩岸關係持續緊張，美國媒體揭露的衛星照顯示，解放軍最大的朱日和基地中，有實物大小的台灣總統府。

【3】新冠肺炎難纏，東京才解除緊急狀態3天，又出現了群聚感染的情形。

(中時電子報)