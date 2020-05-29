1分鐘看世界》針對港版國安法 川普將表態﹔陸基地驚現台總統府 12:312020/05/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。 【1】美國總統川普將爭取連任，一般預料，港版國安法通過後，他在周五為中國大陸相關事務舉行的記者會中，將展現強硬的姿態，以凸顯對手拜登的軟弱。 【2】兩岸關係持續緊張，美國媒體揭露的衛星照顯示，解放軍最大的朱日和基地中，有實物大小的台灣總統府。 【3】新冠肺炎難纏，東京才解除緊急狀態3天，又出現了群聚感染的情形。 (中時電子報) #港版國安法 #川普 #香港 #美國 #中國大陸 #拜登 #總統大選 #台灣 #總統府 #衛星 #朱日和 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #日本 #群聚感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 忙翻！川普要解封教會 她急善後 12:382020/05/25 國際 川普嗆如相信民調 他不會入主白宮！搖擺州大倒戈 拜登支持率勝川普 04:102020/05/26 國際大事 疫情重擊 川普連任路迢迢 04:102020/05/26 國際大事 川普打小白球 竟花美國這麼多錢 23:042020/05/26 國際 陸推港版國安法美將制裁？ 川普：本周提強而有力方案 07:002020/05/27 國際 被推特當眾難堪！川普炸裂開罵 11:252020/05/27 國際 推特王被打臉 惱羞成怒！被標註需查明事實 川普要關它 04:102020/05/28 國際大事 拜登失言 川普賣T恤嘲諷還撈錢 04:102020/05/28 國際大事 報復推特羞辱？川普這道命令露玄機 09:572020/05/28 國際 川普重大宣布 恐結束對陸審慎策略 09:572020/05/29 國際 國際熱門新聞 川普重大宣布 恐結束對陸審慎策略 - 國際 自認穩贏竟遭翻盤！加國法官點出孟晚舟吞敗關鍵 - 國際 難纏！解除「緊急狀態」才3天 東京又爆群聚感染 - 國際 病毒專家石正麗：新冠僅冰山一角 - 國際 川普放箭! 美國擬驅逐有共軍關連的大陸留學生 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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