自美國總統川普26日因其推文遭標註要「查明事實」後，因此槓上社群媒體平台推特，不僅28日立刻推出行政命令要求要削減社群媒體內容審查權力以確保言論自由。不過他被問到是否考慮刪除推特帳號時直接走人時，川普表示若再也沒有打擊假新聞的必要，「我很樂意停用推特」。

President @realDonaldTrump: "There's nothing I'd rather do than get rid of my whole Twitter account." pic.twitter.com/Giz99p1sG2 — The Hill (@thehill) May 28, 2020

根據美《國會山莊》報導，川普28日推出行政命令後，在橢圓辦公室被媒體詢問是否會考慮刪除推特帳號，「就這樣對批評你的平台，直接走人」，川普表示，「如果我們有公平報導的媒體，我會馬上停用推特帳號；但是很多新聞都是假的，卻讓很多民眾信以為真。雖然不是每一件事，我也認識許多值得尊敬的大記者，但從政治角度來看，我發現大部分的新聞都是假的，極為低劣；如果我們有公平的媒體，我會非常樂意停用推特，再也沒有比停用推特更樂意的事了」。

不過川普也表示，他的推特帳號現今超過8千萬粉絲，除了推特還有臉書、IG等社群媒體帳號，規模堪比媒體公司；如果有相關他的報導是錯誤的話，還有機會在「社群媒體」上駁斥這些假新聞，而非獨厚推特。

報導也指出，從先前競選總統之前，川普就是重度推特用戶，他也藉由推特上的宣傳贏得白宮寶座，不過他以總統身分仍在推特上用個人口吻打擊政敵，或者誤導風向，一向飽受爭議，推特公司也受曾受波擊，遭批評「為何讓假訊息在社群上流傳」，直到川普近期對在推特上表示「寄投票基本上就是詐欺」推文後，推特才首次在川普推文上標記要「查明事實」，並稱內容「沒根據」，但遭川普反批是干預大選。

(中時電子報)