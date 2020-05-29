桃園市長鄭文燦29日和桃園市議會民進黨團總召陳治文、國民黨團總召林政賢、無黨聯盟總召李家興致贈「媽媽桃」給投入防疫相關局處，感謝他們的辛勞付出。

鄭文燦說，桃園身為國門之都，是國家防疫的第一線，從2月至今，已連續開設一百多天防疫指揮會議，全市府各單位包括區公所、二級單位皆投入。今日和三黨團總召一同前來慰問並致贈桃園的品牌拉拉山「媽媽桃」，給衛生局、消防局、警察局、社會局、民政局和秘書處協助繁重防疫工作的局處。

陳治文說，桃園市府在防疫期間各項超前部署，感謝各單位辛勞，從疫情趨於和緩，現逢「媽媽桃」盛產季節，希望藉「媽媽桃」拋磚引玉，謝謝第一線人員辛勞付出。

林政賢表示，防疫期間不分藍、綠，支持政府各項防疫措施，現階段振興經濟是當務之急，感謝防疫人員辛勞。李家興則說，桃園市是防疫標竿，值得其他縣市學習，後續振興紓困方案也相當重要。

桃園市祕書處長顏子傑說，桃園市府實施實名制建立安心洽公環境，特別感謝市府同仁與民眾配合，讓防疫工作更臻完備。

(中時 )