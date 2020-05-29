北京通過〈港版國安法〉，香港局勢受影響，文化大學教務長方元沂今(29)日表示，綜觀目前兩岸政治氛圍，招收陸生是「非常不樂觀」，今後可能港生來台就學意願會增加，現在就看台港在大學與高教如何對接，歡迎香港學生來台讀大學。

針對陸港澳生等境外生殷殷期盼能盡速回台就學，教育部昨日透露，行政院下周對此將召開跨部會協商，而教育部近期也陸續訪視各私立大學，檢視各校防疫宿舍的相關設備安置，教育部主管則將在6月3日訪查文化大學，並聽取校方簡報。

方元沂提到，針對境外生返校上，文化大學都已做好相關規畫，原則上將在7到8月之間，分兩個時段在學校宿舍進行14天住宿檢疫，境外生除了可以選擇住在校內宿舍，校方屆時也將清空一個館的宿舍，以支應足夠的空間，配合教育部的要求，提供一人一室、並有獨立衛浴與個人冷氣的住宿空間；不過學生也可以選在校外住宿，兩種方式學校都可採納。

而在校內住宿收費上，方元沂說，住宿是不收費的，但學生的生活用品或防疫用品方面，則需自行添購。

此外，論及未來陸港澳生來台就學情況，方元沂則認為，陸生是「非常不樂觀」，主要問題仍出兩岸政治氛圍，但香港學生相信未來到台灣就學的比例會增加，現在就看政府相關法規如何調整，以利台港高校對接，並讓私校能夠招生更多港生。

(旺報 )