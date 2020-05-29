口罩即將在6月1日解禁，消息一出，外界擔心口罩價格將上漲，部分廠商也透露口罩售價將會提高。而口罩可能漲價的消息，也引起網友們的關注，但對於口罩應該賣多少才合理，網友們的意見卻不一致。

由於新冠肺炎疫情趨緩，日前中央宣布從6月1日開始將口罩開放自由買賣。不過，一片口罩要賣多少錢，各家廠商並無定論，有的廠商表示將會按照政府規定仍賣5元一片；但也有廠商表示，因為原料漲價，所以不排除會調漲口罩售價。

有網友覺得漲價很合理，「供需法則，開12」、「嫌貴就戴實名制5塊啊」、「嫌貴不要買，市場會決定價格」。但也有網友覺得漲價會有問題，「實名制5元，你要開12元？外銷有可能，內銷很難賣出去」、「還在扯供需法則的是來亂的喔，會漲那麼高擺明就是要賣外國，別忘了擴產是全民出錢耶，擴的量是原本台灣國產一倍耶」、「已經有5塊去壓價格了，12塊有人要買也是他本事」。

(中時電子報)