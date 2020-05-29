今年雲林縣府的「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」名額原本僅60名，共400多名學生報名，今（29日）抽籤，錄取率僅15％。（雲林縣政府提供）

縣議員蔡東富指出，根據統計，因疫情之故，有75％打工族找不到打工機會，全台多達65％的學生生活費靠打工。（周麗蘭攝）

為紓解疫情衝擊下大專生打工族今年找不到暑期打工機會，雲林縣府今年擴大「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，只要是設籍雲林縣家庭年所得總額148萬以下、身心障礙、中低收入戶的學生都可申請，今年七月、八月到縣府打工，月薪2萬3800元。

這件擴大大專生暑期工讀計畫的對象有排富條款，只要大專生持家庭所得稅申報低於148萬即符合，無名額限制，預計6月5日至14日受理報名，諮詢專線（05）5522855，。

雲林縣府的「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」每年都僧多粥少，今年名額僅60名，共400多名學生報名，今（29日）抽籤，錄取率僅15％。

縣長張麗善指出，這次疫情使各行各業受到很大衝擊，也剝奪很多人就業權利，中央提出1兆5000億紓困方案，唯有大專院校的打工族學生沒有被列入，勞動部的「即時上工計畫」也有條件規範，打工族無法跨過門檻。

張麗善說，感謝縣議員提出呼籲使雲林縣政府想到利用七月、八月賺取學費與生活費的大專院校的青年，推出擴大方案，經費由縣府第二預備金支出，預算規模約1000萬元，讓他們安心上工、安心上學，希望中央聽到這群大專生打工族的新生，全國各縣市一起響應。

縣議員黃文祥表示，「雲林縣開跑，紓困無死角」，縣府如快打部隊，他呼籲中央紓困方案少一點繁複手續。

縣議員蔡東富指出，根據統計，因疫情之故，有75％打工族找不到打工機會，全台多達65％的學生生活費靠打工，他昨日（28日）建言縣政府，縣府今天立即行動，欽佩張縣長的勇氣，讓雲林學子能回鄉打工。

(中時 )