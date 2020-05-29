日盛投信日盛基金經理人楊遠瀚今（29）日表示，歐美新冠肺炎新增確診人數下滑，經濟活動開始解封，Moderna、Merck、Novavax將投入疫苗臨床試驗，瑞德西韋也對治療產生效果，市場風險下降，雖然俄羅斯、墨西哥、巴西等地疫情嚴峻，但對全球經濟影響相對小，加上歐盟、日本加碼刺激措施出台，景氣谷底漸過，而加權指數下檔月線持續墊高，將作為重要支撐。

楊遠瀚表示，全球央行持續印鈔票，救市資金不成問題，美股財報表現不佳，2Q展望偏負向，但股價反映不大，近期以解封、內需概念相對較強，將觀察企業復工狀況來看消費的延續力。另中美在疫情、華為等議題持續交鋒，香港國安法也是變數，不過可能是政治導向為主，中國也在兩會承諾會執行第一階段貿易協定，資金氾濫與除權息行情有支撐，盤勢短線仍區間震盪，但進入6~7月須提防廠商對3Q訂單可能下修。

楊遠瀚分析指出，2021年美國產業獲利，預期將迎來爆發成長，5G、自動化帶動零組件需求重返成長，產業重點著重在具趨勢、有動能之族群，包括資料中心/伺服器；5G基地台/手機、Wifi 6；Mini Led、中國自製CPU/IP、Intel whitley、Amd EPYC新平台、美日新遊戲機；工具機、長線獲利與股利穩健的高殖利率族群、食衣住行的內需等產業。

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