華新麗華董事長焦佑倫表示，華新前進印尼青山設鎳生鐵廠，預計2021年第二季試車、第三季量產，年產能3萬～3.6萬噸，希望投產當年就要獲利。除鎳生鐵設廠計畫外，今年70～80億元資本支出，受疫情因素而延後至明年。華新今年營運受疫情很小，希望今年整體各方面不比去年差，營收有機會比去年好。

華新生產銷售以冷軋鋼捲為主，5月1日起，正式代理印尼青山公司不鏽鋼產品，以熱軋鋼捲為主，引起國內不鏽鋼業者高度關注。焦佑倫解釋說，台灣熱軋鋼捲大多是向大陸及印尼進口，印尼青山原自行銷售在台灣銷售不鏽鋼產品，爆發疫情，青山人員無法來台親自拜訪及服務客戶，才由華新代理青山不鏽鋼產品。

焦佑倫表示，台灣在不鏽鋼鋼板競爭力無法與大陸及印尼相提並論，除大陸及印尼不鏽鋼製程原料採用鎳生鐵而有差異外，大陸及印尼也掌控原料，使得台灣不鏽鋼業者屈居劣勢。台灣身為不鏽鋼製造業，政府當然也可比照美國實施進口關稅20％、歐洲採取保護配額，問題是台灣購買不鏽鋼客戶要為了出口，出口是台灣本地消費的一倍。華新很為難，政府對大陸不鏽鋼傾銷調查，華新可以獲得保護，但對客戶不利，華新希望能取得平衡點，要借鏡大陸，要與歐美產業鏈做結合。

焦佑倫指出，華新大陸商貿地產，大陸華新城AB地塊在華采天地商場裙樓主建築一棟58樓商辦大樓，預計今年底封頂，另一棟一號樓原本興建旅館計畫目前暫停，D地塊第3期住宅建案「璟園」依南京市政府限價每坪售價人民幣4.5萬元，總樓地板面積2.9萬坪，今年三月取得銷售權，璟園建案銷售一空，第二、三季陸續交屋，認列營收及獲利。華新希望今年營收及獲利整體各方面不比去年差，營收有機會比去年好。

法人預估，南京華新城D地塊第3期璟園住宅建案銷售一空，總銷金額人民幣約13億元，處分利億人民幣約3億元，對EPS貢獻約0.3元。

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