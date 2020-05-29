由國泰證券主辦之穎台科技(6775)29日興櫃掛牌交易，每股參考認購價為26元，開盤十分鐘內漲幅一度衝高超過80％，穎台科技過去曾是國內上市公司，2015年在私募基金收購下，如今成功轉型為有機新材料應用廠商，攜手主辦輔導券商國泰證券，再度重回資本市場。

穎台科技成立於2003年，於複合材料研發領域深耕多年，開發出多項獨具創新的材料配方，專精於複合多材料特性並透過獨有的共押出製程工藝，提供品牌廠商客製開發的需求，並擁有制定產品規格的能力，與競爭者最大的不同係公司對材料的特性掌握、配方調整及客製化能力，針對不同規格產品推出最適合的光學結構與材料配方，穎台科技已成功轉型為高度客製化的有機新材料應用的領導廠商。

國泰證券表示，根據市調機構TrendForce發表2020年十大科技趨勢，提及5G手機滲透率提升及MiniLED應用位居趨勢中，此報告指出全球5G手機滲透率有望突破15%，而平板將成為MiniLED與OLED新戰場；穎台科技搶先積極佈局相關產品，未來將陸續反映成長動能，後續透過5G手機背蓋新材料以及MiniLED擴散板的市場需求逐步擴大，有望提升穎台科技營收及獲利表現。

穎台今(2020)年初開始，全球市場受到疫情影響，各地停工狀況不斷，致使反應在3、4月的業績上，但隨著疫情逐漸趨緩，5月下旬伴隨著復工訂單陸續回溫，可望會有一波拉貨潮。展望2020年，將隨著產業發展趨勢，MiniLED擴散板以及5G手機背蓋材料需求增加下，看好未來營運表現，可望持續攀升。

國泰證券積極輔導優質企業進入資本市場，近年來已在各產業領域，陸續挖掘出優質並具成長潛力的企業，輔導其上市櫃及次級市場籌資，協助企業順利取得所需營運資金，提升其市場競爭力，並且能夠提供更多優質的股票，讓投資人進行投資選擇，活絡台灣資本市場。

(工商 )