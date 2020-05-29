通姦除罪化爭議，今天下午大法官將做出解釋，兩性作家在臉書PO文指出，「贊成通姦除罪，不代表贊成通姦」，婚姻的問題難用法律解決，藉法律懲罰出軌的一方，反而會讓夫妻關係再也回不去。

兩性作家艾姬在臉書發文表示，婚姻裡的罪與罰，很難依「法律」來認定裁決，通姦者不會因有刑法就管束自己，不通姦的人也不會因除罪了就找人通姦，能解決婚姻問題的，不是刑法或民法，而是心法，「贊成通姦除罪，不代表贊成通姦」。

艾姬曾在部落格中提到，南韓在2015年廢除實施了62年的通姦罪，全球只剩伊斯蘭教國家與台灣尚存有通姦罪。輿論常說通姦者可恥、背叛者可惡、偷吃者不要臉， 但在社會變遷下，婚外性行為逐漸普遍，差別在有無曝光而已。

艾姬說，通姦除罪不只符合社會趨勢，也讓本該由個人處理的議題，不再被法律綁架。藉著法律懲罰出軌的一方，其實夫妻關係也就回不去了，人與情的問題，不如留給人處理！

(中時電子報)