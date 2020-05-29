根據美國電動車製造商特斯拉（Tesla）周四向美國證券交易委員會提出的文件，特斯拉證實執行長馬斯克（Elon Musk）獲得第一筆績效獎勵。

該文件亦公告特斯拉將於7月7日召開年度股東會。

依據2018年特斯拉與馬斯克簽訂的獎勵協議，馬斯克已獲得第一筆績效獎勵，其中包括約170萬股特斯拉股份，按周四收盤價計，價值約達7.75億美元。不過這些股份設有5年的禁售期。

根據該協議，馬斯克獲得獎勵的條件為過去30天與6個月，讓公司市值一直平均保持在1000億美元，以及特斯拉過去4個季度營收達200億美元，或稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）達15億美元。

周四特斯拉股價收在805.81美元，該選擇權履約價訂為350.02美元。這是當初協議好的12批股份認購權中的第一批，目前尚不清楚馬斯克是否已經行使選擇權。

目前馬斯克並未支薪，截至5月1日馬斯克持有特斯拉約18.5%股份，價值約240億美元。在本周四以前，該監管文件顯示馬斯克的持股增加3870萬股，相當於20.8%。

(時報資訊)