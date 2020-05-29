衛福部樂生療養院上週不顧院民反對，將爭議的「入口意象景觀工程」決標予廠商，民進黨立委洪申翰、時代力量立委邱顯智、無黨籍北市議員邱威傑、社運團體今日召開「隔離陸橋缺環評 樂生重建窒難行」記者會，共同呼籲主導「國家漢生病醫療人權園區」的衛福部樂生療養院，立即停止違法施工工程，依法先辦理環境影響評估。

洪申翰表示，樂生已進入重建階段，但各項工程卻缺乏與院民的溝通，因而導致原為美意而規劃的重建方案，例如入口「懸空陸橋」，卻成了不符院民期待建設。他強調，樂生院舊院區的歷史與文化價值目前已是社會共識，工程能否視需求修正，是「想」與「不想」的問題，各行政部門應放下本位，將院民需求納入重建規劃，得出最佳方案。

樂生保留自救會榮譽會長李添培隨後發言指出，近日收到一紙衛福部公文，當中提及，因為院民並非樂生院土地所有人，所以並非《樂生園區整體發展計畫》利害關係人。李添培痛批，他因國家強制革力政策，被抓進樂生院、居住至今已滿73年，竟被衛福部稱與樂生院這片土地毫無關係！如果不是院民抗爭，今天樂生院無法保留下來。李添培說，對於這樣的說法無法接受。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，「樂生整體園區發展計畫」的辦理依據是《漢生病病患人權保障及補償條例》第8條：「政府應於樂生療養院內適當範圍進行漢生醫療園區之規劃，作為紀念及公共衛生教育之用」，與「國家漢生病醫療人權園區」是同一個開發計畫。

蔡雅瀅指出，「樂生整體園區發展計畫」確實包含「入口意象」與「第二人行陸橋」，縱使為配合捷運機廠軌道扇形區工程進度，不再等待「樂生整體園區發展計畫」審查結果，擬先行施作，並報請行政院同意由台北市政府捷運工程局之臺北捷運新莊線工程特別預算項下支應費用，也不會因此變成與「樂生整體園區發展計畫」無關之計畫。環保署不該認同這種切割開發，規避環評的做法。

台北市行無礙資源推廣協會辦公室主任陳明里說，目前入口意象，9公尺高低差的懸空陸橋須要繞來繞去，讓漢生病夥伴感到眼花，1米8的電梯寬度也可能會造成代步車的碰撞。陳明里提醒，目前的入口意象設計缺乏人文思考，漢生病夥伴們的手部萎縮，且年歲已高，對於代步車操作能力下降，這樣的設計讓人感到不可思議。

(中時 )