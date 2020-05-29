北京壓倒性通過〈港版國安法〉，影響層面恐連動到高教領域。銘傳大學國際交流處處長劉廣華指出，近年赴香港招生，發現有意來台攻讀學位的不只港生，更有香港社會人士希望能來台深造，但台灣的大學招港生主要採單獨招生、個人申請、跟聯合分發3個管道，盼我政府能開放相關期程與規定，讓更多港生甚至港人能來台就學。

劉廣華在臉書撰寫〈鼓勵港生來台〉一文提到，加總〈港版國安法〉以及去年以來的「反送中事件」，整個香港社會各層面所受到的衝擊，在未來應該還會進一步加大。

劉廣華也在文內提到，依據內政部移民署統計，2019年來台居留的港人數量達5858人，較前一年大增41.12％，而獲定居許可的港人則有1474人，較前一年增加35％，都是近年新高。

「對港人而言，移民台灣利弊皆有，仁智互見」，劉廣華指出，有港人覺得台灣物價便宜人民友善，定居很好；但可能不適合事業發展，經濟能力好一些的更是往歐美澳跑。其實，來台就讀大學就是一個進可攻退可守的管道，又不像投資移民一樣，需要600萬台幣的門檻。

劉廣華提到，來台攻讀學位至少2年，而如果從大學碩博一路唸下來，甚可長達10年以上，畢業後選擇留台就業，也符合台灣官方歡迎專業人士申請來台長期居留或定居的政策方向。

劉廣華指出，去年底他代表銘傳大學參加香港教育展時，就有貌似工作多年的社會人士來攤詢問相關資訊，還不是走馬觀花似的隨口亂問，是做好功課，目標明確非常積極的詢問。

劉廣華說，本以為前來詢問的港人是幫家裡孩子問的，後來透露說是自己規劃要赴台攻讀學位，當時還有點驚訝，現在想來，非常合理。

劉廣華指出，港生來台就讀大學基本上有單獨招生、個人申請、跟聯合分發3個管道。在目前這個時間點上，無論是單獨招生、個人申請、或聯合分發管道申請期限都已經結束，門都關上了。

劉廣華也提到，各校獨立辦理的單獨招生，有兩階段招生機會，第一階段已經在今年(2020)年2月28日前放榜，主要是避免跟個人申請、聯合分發錄取者衝突。第二階段規定要在聯合分發的最後一梯次放榜後才能實施，也是一樣的考量，為了避免跟個人申請、聯合分發錄取者衝突。

劉廣華認為，如果目的是為了廣招港生，那這樣的規定就有討論的空間，因為許多港生往往會因為被分發到自己不想去的學校而放棄來台。如此，為何不開放各校單獨招生的期程限制，讓港生可以自由選擇要去的學校或科系，同時也提升港生來台就讀動機。

(旺報 )