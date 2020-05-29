高雄市長韓國瑜罷免案將於下周六舉行投票，國民黨近期指控國家機器動起，組成「罷韓國家隊」打韓，對此，行政院副院長陳其邁表示，不懂指涉所為而來，投票或罷免都是大家從事公職尤其是選舉必須面對的問題，選民才是最後裁判，讓投票平安順利舉行，中央跟地方必須一起來做。

罷韓投票在即，國民黨近期指控高鐵推出學生優惠，如同「罷韓專車」；國防部也以罷韓投票重要為由，把原定6月6日、7日舉行的國防大學三軍指參學院入學考試延後舉行，影響考生權利，藍營痛批，綠營組成「罷韓國家隊」介入罷免投票。

陳其邁今天中午出席立法院「吃好牛來台南」時受訪表示，不懂藍營指涉所為而來，不管中央或地方政府，必須確保公民能夠行使基本權利，不希望過程有暴力或影響公民權權利的情況，中央跟地方必須一起來做。

至於若罷免案通過，是否會投入市長補選，陳其邁強調，他現在工作還是行政院副院長，最重要的是疫情趨緩後，紓困加緊腳步進行，振興下禮拜二會對外宣布措施，接著著眼布局產業競爭，尤其是中美貿易摩擦後台商回流，累積至4月已經達1兆元加碼投資台灣。

陳其邁重申，罷韓投票屬於地方選舉罷免活動，一切按照規定法律程序進行，希望不分派系黨派，共同讓罷免平安順利進行。

(中時 )