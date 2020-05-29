嘉義市衛生局制定電子煙防制自治法草案，警示菸槍電子煙也會成癮。（嘉義市政府衛生局提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市議會29日三讀通過《嘉義市電子煙危害防制自治條例》草案，規範包括未滿18歲者不得吸食、持有電子煙或與電子煙相關器物，任何人也不得提供電子煙給未滿18歲者，將於公布6個月後實施，是全國第3個通過防制電子煙害法條的縣市。

嘉義市衛生局表示，《嘉義市電子煙危害防制自治條例》草案明訂罰則，違反規定者最高可罰10萬元，設置禁菸標示場所，也全面禁止吸食或攜帶點燃電子煙之行為，違者最高可罰1萬元；另不得販賣、廣告電子煙或相關器物，違者最高可罰新臺幣10萬元並命其歇業。

市衛生局表示，依據國民健康署調查，2018年推估超過3.8萬名國高中學生正在使用電子煙，電子煙已危害兒童及青少年健康，此外，根據2016年小兒科雜誌（Pediatrics）世代追蹤調查發現，青少年若2年內曾吸電子煙，嘗試一般菸品機會是未吸過電子煙青少年的6倍。

電子煙、加熱式菸品等新興菸品，設計各種新潮酷炫、電子產品、口味，引誘老少嘗試，嘉義市自治條例通過，將加強宣導及稽查，籲請全民一起對抗菸品入侵校園危害新生代的健康。

(中時 )