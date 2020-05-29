台股今（29）日逢月底最後一個交易日，受制於指標股台積電走弱，指數都在平盤下震盪整理走勢。凱基投顧下周看好五大題材類股，包含：網通股、電池股、光通訊元件股、類比IC股、散熱股等，預期下周指數在10,700-11,100點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.經濟部統計處公布，我國4月工業生產指數為107.3，年增3.51％，製造業生產指數108.37，年增4.15％，兩項指數雙雙創下歷年同月最高，連續三個月呈現正成長。

2.德國企業信心好轉，5月德國商業景氣指數由74.2反彈至79.5，優於經濟學家預期。

另提醒留意四項國內外利空因素：

1.國發會公布受疫情影響批發、零售及餐飲營業額下滑，4月國內景氣對策信號綜合判斷分數，較上月下降一分至19分，燈號連續第二個月呈黃藍燈。機械及電機設備進口由黃藍燈轉為紅燈，工業生產由黃紅燈轉為綠燈，製造業銷售則由綠燈轉為黃藍燈。

2.歐洲央行總裁拉加德指出，受到新冠疫情影響，2020年歐元區經濟衰退幅度可能擴大至8％ 至12％。

3.主計總處下修台灣2020年經濟成長率預估，由2.37％大幅下修至1.67％；其中政府紓困及振興方案貢獻GDP約0.9個百分點。今年經濟成長率將可「保1」沒有問題。

4.美國上周初領失業救濟金人數為212.3萬人，高於經濟學家平均預估的205萬人；過去10周美國初領失業救濟金人數累計達4,075萬人。

(工商 )