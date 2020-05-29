苗62線約5.3公里處錦卦橋旁今晨再傳出土石崩塌，全線暫時封閉，建議用路人改繞道八卦道路，以避免意外發生。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

鋒面來襲山區雨勢強勁，苗栗縣泰安鄉苗62線約5.3公里處錦卦橋旁，29日清晨6點25分又傳出土石崩塌，造成交通中斷，而警消不排除再有落石滑落，已在現場拉起封鎖線，以免不知情民闖入發生危險，待天氣狀況允許，泰安鄉公所將派員至現場清除土石，提醒用路人繞道八卦道路通行。

苗栗縣政府消防局第五大隊泰安分隊今日清晨6時25分接獲民眾通報，苗62線約5.3公里處錦卦橋旁有大量土石崩塌，造成車輛無法行駛，警消立即前往現場察看，初步判斷，崩塌範圍長度約60公尺，寬度約6公尺，造成此路段全線封閉，已拉出封鎖線提前預警，防止民眾誤入。

消防局指出，苗栗縣山區已連續數日豪雨造成土石鬆軟，極易發生落石崩塌，泰安鄉又以苗62線5.2公里至5.6公里處最為頻繁，提醒民眾近日出入錦水村應避免行駛該路段，建議改繞道八卦道路，以避免意外發生。

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