日前海軍司令部表示，決定將823功勳艦作為廢鐵標售，消息一出，許多關心文化資產保護的人士四處奔走，希望中海艦能被保留。高雄市長韓國表示，「中海艦」極具紀念價值，目前高市府已決定要推動籌設中海艦為海事博物館。

韓國瑜今天(29日)在臉書上表示，海軍司令部已收到各界對「中海艦」的關心，而高雄市政府也於5月21日函文海軍司令部以文化資產保護法暫緩處分「中海艦」（LST-201），為搶救珍貴文化資產而努力。韓國瑜也指出，「中海艦」於823砲戰擊沉2艘共軍魚雷快艇，是海軍的「功勳艦」，具有其文化歷史保存紀念價值，他和市府團隊正積極推動保存計畫。

韓國瑜說，目前高雄市政府已於5月25日召開第一次推動小組會議，決議將軍艦博物館以更宏觀的視野、更豐富的內容推動成立「海事博物館」。接下來將會將會積極評估合適地點，並與海軍協調退役軍艦的展示，除可保留退役軍艦延續其文化歷史價值，更可帶動地方觀光量能，活絡地方經濟。

網友們對韓國瑜的行動表示支持，「我贊成將此軍艦改建，為歷史文化留下痕跡」「又一個歷史見證的史蹟，讚」「謝謝韓市長為高雄觀光所做的努力 加油喔！」、「非常有意義的中海艦，值得保留下來」。

(中時電子報)