中華電(2412)股東會今(29)日登場，因中華電股東多數為中華電的退休員工，現場氣氛緊張，會議中多次因發言順序或是內容等，導致股東和股東間意見不合，甚至有「爆粗口」的狀況，也使得會議進度延宕，股東會主席董事長謝繼茂也呼籲股東冷靜，展望今年，中華電喊出將以「5G＋轉型」雙軸並進，創造中長期營運動能。

中華電股東會向來以「馬拉松」著稱，先前甚至有超過12小時的案例，今日股東會上小股東依舊是發言踴躍，內容包括數位轉型後的工作權，並爭取子公司宏華員工成為中華電員工等諸多問題，會中甚至一度因為發言次序、內容問題等，股東和股東間爆發口角衝突，更出現「爆粗口」的失控狀況，董事長呼籲股東冷靜，並請出保全維持秩序。

針對中華電108年營運報告，總經理郭水義表示，108年行動市場低價競爭的態勢趨緩，但資費結構則未有太大改變，中華電一方面透過手機綁約提升高資費用戶佔比，另一方面積極開拓學生客群與物聯網新應用，成功帶動行動用戶數成長，並使ARPU(用戶平均收入)降幅趨緩，至108年底，行動用戶數達1064.9萬戶，行動客戶數及營收市佔率持續增加，寬頻部分，截至108年底，中華電寬頻用戶數總計440.5萬戶，較107年略減，但100M以上客戶數達158.2萬戶，年成長率超過11%，300M以上客戶數則持續以倍數成長，帶動每ARPU增長，全台1Gbps寬頻涵蓋率達66.4%，另外，智慧家庭服務方面，MOD平台客戶數達208.2萬，持續站穩台灣最大影音平台的地位。

中華電108年合併營業收入為2075.2億元，年減少3.7%，歸屬於母公司業主之淨利為327.9億元，每股盈餘為4.23元，全年轉投資收益達16.5億元。

展望今年，郭水義表示，中華電將以「5G＋轉型」雙軸並進的策略，帶動公司進入5G時代，並以奠基於4G既有的優勢基礎，積極展開5G網路建設，以建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路為目標，佈建5G、SDN等新世代網路，提供個人、家庭、 企業三大市場各種匯流服務，此外，因應5G時代到來，電信商透過企業客戶或政府與消費者建立關係的模式(B2B2X)將成為常態，因此，中華電會持續「廣結盟」的策略，發展策略性轉投資活動，透過併購、研發與結盟，發展創新服務及投資數位新創公司，打造中華電中、長期成長動能。

(時報資訊)