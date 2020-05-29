旗下擁有樂尼尼義式餐廳、夏部火鍋、賣飯食等品牌的樂尼尼餐飲集團，去年暫緩展店、進行品牌重整再造，今年調整體質後重啟展店，已新展1家樂尼尼、2家賣飯食據點。雖然遭逢疫情衝擊，集團仍計畫全年新展8家目標不變，力拚營收表現持穩向上。

樂尼尼餐飲集團2015年2月成立，目前實收資本額1.8億元，主要股東為千葉餐飲集團及大智國際。2015年推出創始品牌「樂尼尼」義式餐廳及「夏部壽喜燒」，2017年推出「神仙咖哩」，帶動營收自2015年的1.15億元逐年成長至2018年的3.6億元。

不過，因應市場競爭加劇，樂尼尼餐飲集團去年暫緩展店，進行設點選址策略調整及品牌重整再造，包括主打一店一特色的「樂尼尼」更新品牌識別標誌、夏部壽喜燒更名「夏部火鍋」，「神仙咖哩」加入燒肉元素後更名「賣飯食」，升級強化餐點多元性。

樂尼尼餐飲集團今年重啟展店，3月初開出二代店的「樂尼尼」京站小碧潭店，5月進駐內湖家樂福開出「賣飯食」，今（29）日再插旗台北信義區，於ATT 4 FUN開出「賣飯食」信義旗艦店，「夏部火鍋」亦預計6月上旬於ATT 4 FUN開出信義旗艦店。

樂尼尼餐飲集團副總經理王祥安表示，去年集團調整體質之際仍新展2家店，但因京華城熄燈而減少3家店，使去年總店數淨減1家、營收自3.6億元略減至3.4億元。今年已開出3家店，目前為樂尼尼7家、夏部火鍋3家、賣飯食3家。

「賣飯食」信義旗艦店以木質、藍色、白色3元素，打造台日融合的全新形象店裝，並在店內打造巨型復古彈珠台。餐點主打台日融合古早味特製醬汁燒肉拌飯、日式熟成咖哩與經典台味小點，並推出風味鐵板燒、古早味飲品系列新品，試營運期間祭出4重優惠。

而預計6月上旬同樣在ATT 4 FUN開出旗艦店的「夏部火鍋」，亦將全面升級店裝、食材及服務，主打高級食材及親民價格，並增設夾娃娃機增添用餐趣味性。

王祥安表示，雖然新冠肺炎疫情衝擊業績，但集團仍將按計畫持續展店，上半年已開出3家新店，全年目標最多新展8家店，力拚營運較去年持穩向上。據了解，目前尚有1家「樂尼尼」、1家「夏部火鍋」及3家「賣飯食」正在洽談籌備中。

(時報資訊)