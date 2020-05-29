高通今(29)日宣布，發布四款支援WiFi 6E的全新高通Networking Pro系列平台，將其關鍵Wi-Fi 6各項功能擴及到6 GHz頻段，提供數千兆位元的速度、高頻寬，以及大幅提高的低延遲網路容量。

高通表示，這幾款最新平台推出了高通三頻Wi-Fi 6，可同時在2.4GHz、5GHz和6 GHz頻段上運行，在可擴充性和效能方面，高通Networking Pro系列平台建立新的行業標竿，是首批可同時支援多達2,000個使用者的平台，可透過前所未有的16個空間串流Wi-Fi 6E配置，提供充沛網路容量，有了四款擴充性高的Wi-Fi 6E平台可供選擇，製造商可針對不同應用開發不同產品，從家用Wi-Fi網狀網路，一路涵蓋到針對企業、大型場地、校園網路的企業級無線網路存取點。

高通技術副總裁暨無線基礎設施與連網業務總經理Nick Kucharewski表示，運用高通幾十年來專注研發的成果，第二代Wi-Fi 6平台為家用與企業網路應用建立了新的性能標竿，高通Networking Pro系列平台透過配備的三頻Wi-Fi 6，擴展至16個串流，成功結合無線網路的特長與穩健的架構，可以提供值得客戶信賴的數千兆位元網速、極高網路容量，以及媲美有線網路的穩定性。

高通Networking Pro系列平台現正出貨中，預計今年可商用。

(時報資訊)