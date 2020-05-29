可寧衛(8422)製程客戶恢復成長動能，第2季營收及獲利可望同步成長，今年全年度在專案工程小幅增加、掩埋業務小幅成長，再加上轉投資業務貢獻獲利增加，法人預期，營運將恢復成長動能，今年度營收年增將在1.9%左右，約落27.6億元附近，稅後盈餘年增將逾3%，落在12億元附近，EPS可望挑戰11元以上。

可寧衛主要客戶分兩大類，第一類為製程客戶，如鋼鐵廠、焚化爐、電子公司、汙水處理廠等，在生產過程中排放出來的廢棄物；第二類客戶為汙染清理客戶，主要處理非法棄置場址與關廠及土水法列場址。今年度南科掩埋廠活化工程預計將貢獻營收約2.4億元，固化與開挖(專案開挖)營收略微下滑；掩埋方面，在調漲價格與處理量小幅增加之下，營收可望微幅成長2.5%以上，清運營收也可望成長帶動下，今年度營收年增將在1.9%左右，約落27.6億元附近。

在轉投資方面，可寧衛持股29%的可寧衛蘇伊士環境資源，主要為先前榮工處大寮焚化爐，主要以事業廢棄物為主，月處理量1500~2000噸，整體2019年產能利用率落在55%。2020年高單價的固態事業廢棄物比重提升法人預期，可寧衛蘇伊士環境資源可望貢獻2020年全年轉投資收益0.15億元。

另一個轉投資，可寧衛持有20%的中台資源科技，主要以汞廢棄物處理及廢照明光源資源回收再利用事業為主，新產能在今年第2季~第3季正式投產，法人預期，將貢獻轉投資利益0.17億元。

(時報資訊)