韓國公司NEOWIZ營運的戰略RPG手機遊戲《Brown Dust－棕色塵埃》宣布推出全新改版內容，除了加入4名八夜之主助手傭兵以及「大逆襲．突破極限2」任務系統，也針對遊戲介面更新升級，並於即日起同步舉辦為期一個月「八夜之主．重返戰場」慶祝活動與玩家同樂！

遊戲介面同步升級(圖/NEOWIZ提供)

本次改版開放4名擁有獨特能力的八夜之主助手傭兵，分別為貝里阿斯的助手傭兵「卡德雷阿斯」、萊維亞的助手傭兵「萊比莉斯」、盧修斯的助手傭兵「盧班希亞」、賽托的助手傭兵「艾琪拉」，還針對遊戲介面進行升級，並且新增了可以欣賞傭兵全身原畫的「傭兵原畫直向模式」功能，遊戲大廳裡設定的傭兵服裝原畫也會登場固有的背景原畫。

「大逆襲．突破極限2」系統(圖/NEOWIZ提供)

自「大逆襲．突破極限1」系統上線以來，廣受玩家們喜愛，官方特別再開放「大逆襲．突破極限2」，只要完成「大逆襲．突破極限1、2」全部任務，即可獲得14名傭兵與2名傳說傭兵【於6魔星、八夜之主（賽托、貝里阿斯）之中各擇一】，玩家可藉此機會增強團隊陣容！而5月14日至6月25日展開的傳說技能免費傳授活動，活動期間最多可進行10次免費傳授，傳授傳說傭兵的技能，提升戰鬥力！

改版登入獎勵 大放送(圖/NEOWIZ提供)

為慶祝遊戲大規模改版，即日起開放為期1個月的「八夜之主．重返戰場」、靈魂裝備召喚費用優惠、符文寺院／活動地下城馬蹄費用折扣、符文強化費用優惠等一系列歡慶活動，而參加「改版紀念序號」活動答對問題，還可領取傳說契約書10張。另外，玩家只要於5月28日至6月3日登入遊戲，即可得到鑽石、5星助手傭兵禮物選擇劵、紅色史萊姆等豐厚獎勵。

(科技)