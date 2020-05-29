氣象局今午對15縣市發布大雨特報。(圖擷自氣象局)

受鋒面影響及對流雲系發展旺盛，今（29）日易有短時強降雨，氣象局12時50分發布最新大雨特報，對15縣市包括 基隆北海岸、宜蘭、南投地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報範圍包括基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣。

氣象局13時27分再加發大雷雨即時訊息，「高雄市、屏東縣」兩地區大雷雨將持續間至14時30分止，民眾請特別留意。

氣象專家吳德榮稍早在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，歐洲預報模式顯示，台灣今日受滯留鋒影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍應注意「雷雨胞」及「中尺度對流系統」發展，出現有雷擊、強風，瞬間大雨的劇烈天氣。

氣象局代理局長鄭明典也在臉書表示，清晨看到稀疏離散對流發展，通常當天就會有明顯的午後對流，山區活動要小心！果不其然，氣象局中午即發出大雨特報。

(中時電子報)