蘇貞昌今赴立院施政報告並備詢，面對國民黨立委蔣萬安連續10次逼問振興券內容，蘇一再迴避，推稱下周二會公布，讓蔣萬安當場搬出內閣近期以來一變再變的政策草案，怒轟「你的內閣從抵用券、酷碰券到振興券；不發現金到沒說過不發現金，從春天講到夏天，證明你政策規劃能力非常薄弱！」

連番砲似乎有刺入蘇貞昌的政策防守範圍，讓近年鮮少公開動怒的蘇貞昌，被逼得「蘇律師上身」，當場與蔣萬安幾乎快吵起架，嗆對方「是你期待錯誤」、「你的譴責非常不洽當」，卻仍被蔣萬安拿各類民眾的聲音堵回去，讓口才凌厲的蘇貞昌罕見的被立委壓著打，幾度講不出話。

蘇貞昌今率內閣成員，赴立法院進行蔡政府展開第二任期後的首次施政報告。由於蔡政府對於振興方案的內容始終拿不定主義，儘管再過4天就要對外宣布，但斥資數百億的振興方案，到底是要發酷碰券、振興券，還是發現金，內閣官員的說法是一變再變。

因此，今天蔣萬安質詢蘇貞昌時，就直球逼問振興方案的方向，接連提出民眾關心的問題，包括振興券內容是什麼？金額是多少？怎麼發？端午節前能否發？如果6月7日鬆綁國內防疫，是否代表8號開始實施振興？

起初，蘇貞昌似乎未意識到蔣萬安有備而來，僅概略性地重申「好領、好用、好刺激」立場，並一再推稱方案在6月2號就會公布。當蔣萬安說「我對你這樣的答覆很不滿意」，還挑釁地說「那是因為你期待錯誤」。

未料，蘇揆一句「你期待錯誤」，讓蔣萬安像是「戰神」附身，強調「不是我期待，是大家的期待，這麼重要的振興措施，為什麼不在國會向人民報告？」並搬出歷次閣員對外釋放的風向，直說「你說現在不能說，但你的官員已經到處說，國發會主委龔明鑫一下說要1千換3千，可以綁行動支付，到處放話測風向，你卻不願在國會說，必須予以譴責！」

蘇貞昌聽聞立刻回稱「你這樣的譴責，非常不洽當」，結果蔣萬安繼續說，「你說不會發現金，結果你的政委昨天又說不排除發現金，現在是怎樣，只敢放話測風向，一改再改，下周二就要公布，現在還毫無規劃、朝令夕改，你是傲慢的行政院」。

這時蘇貞昌回了一句「不是這樣」，又立刻被蔣萬安打臉「就是這樣」，繼續砲轟「你的官員都大辣辣的說要怎麼做，結果1千換3千被民間罵翻，你方向錯誤，又不願說明，也不想面對人民，我問你，你到底有沒有要發現金？」

結果，曾公開宣示不會發現金，還說「有人會存起來，所以效果不大」的蘇貞昌一改昔日立場，未否定發現金的選項，而是說「6月2號就會宣布，現在還在規劃中」。

面對蘇揆態度鬆動，蔣萬安繼續追打說，「你的振興方案從20億的抵用券、100多億的酷碰券，到現在幾百億的1千換3千，這是第n個方案，你為何不直接給現金？」「老百姓根本就不在乎名稱，而是好用好消費，結果你們從春天規劃到夏天，從疫情開始到現在百廢待興，此時此刻你還是不願在國會殿堂說你要怎麼做，連期程都說不出」。

蔣萬安更說，「這個不願意面對民意的政府，只會在冷氣房說大經濟理論，你到底了不了解民眾心聲？我建議你，周末有空去夜市、商圈走一圈，記得不要搭公務車，直接坐計程車，你會聽到你們規劃的n個方案，10個人有10個罵翻」。

這時蘇貞昌「蘇律師」上身，又回了幾句「有些人捕風捉影，拿著影子就開槍，例如酷碰券就是」。結果蔣萬安立刻在議場播出ptt剪報，直說「來來來，你說捕風捉影，都是你的部長說的，確定又改、確定又改，最新說法還是經濟部自己跳出來說『沒說過不發現金』，民眾都看在眼裡，何其荒謬！」

面對蘇貞昌依舊重申6月2日就會宣布方案，蔣萬安說，「你無法回答沒關係，我期待你周二的方案」，但請不要重蹈萬元紓困之亂，累垮基層公務人員，如果沒達到好領、好用、好刺激的承諾，請一肩扛起，為失敗的政策負責。

(中時 )