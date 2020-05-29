兆豐銀行中科分行5月22日中午時分發生搶案，1名雨衣大盜持槍劫走19萬3千多元現金，隨即騎車逃逸，並多次變裝、轉搭火車逃亡。專案小組案發5天後在在嘉義火車站附近逮捕朱嫌，並起出做案用玩具手槍及剩餘贓款14萬多元，台中地檢署昨(28日)以朱嫌所涉是5年以上重罪，有逃亡及湮滅證據的事實向台中地院聲押，地院今(29日)上午裁定羈押獲准。

警方調查，44歲朱男22日中午12時許，持玩具手槍闖入兆豐銀行中科分行櫃台，搶走19萬3千元現金，隨即騎車往大雅方向逃逸。案發後檢察官指揮偵辦，專案小組以車追人，並調閱嫌犯逃逸路線監視器，鎖定特定對象追查。

警方從監視器畫面發現，嫌犯逃亡前先將車牌拆下，逃逸路線刻意挑選產業道路，以躲避路口監視器。專案小組並查出嫌犯遠赴豐原廟東商圈買新衣，多次變裝掩人耳目，甚至搭乘火車前往彰化、新竹、嘉義到處躲避。

專案小組接獲線報，27日南下嘉義埋伏，中午左右在火車站附近旅社門口逮捕朱姓嫌犯，並起出做案用的玩具手槍，以及變裝用的眼鏡、口罩、衣物等，贓款剩餘14萬多元。

據了解，朱嫌小時候住在大雅區，對中科地形頗為熟悉，後來隨父親搬遷至西屯眷村租屋，朱父過世後經濟拮据，已欠繳多月房租，贓款用於逃亡5天交通費、網咖等，剩下14萬多元，行搶動機由檢警進一步偵訊釐清。

(中時電子報)