2020/5/29 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例(案442)，為20多歲男性，今(2020)年2月赴俄羅斯就學，5月25日晚間(台灣時間5月26日凌晨)與其他95名國人集體搭機至日本轉機返台。

指揮中心指出，個案於5月15日起出現喉嚨痛症狀，16日出現嗅覺喪失及全身倦怠等症狀，26日入境時主動通報，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，檢驗結果雖為陰性，但因個案曾有嗅覺異常情形，為求慎重，昨(28)日進行二採，於今日確診，目前於醫院隔離治療中。

指揮中心表示，與個案同行返台之其他95位民眾檢驗結果均為陰性，持續於集中檢疫所健康監測。衛生單位目前已初步掌握個案接觸者共14人，其中3人為個案同校同行返台接觸者，11人為航空公司機組員(未入境)，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知日本；將進一步調查同班機是否有其他旅客，以進行接觸者匡列。

(中時電子報)