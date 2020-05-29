(超前部署5G，遠傳2.0版手機舊換新最低990元。圖／遠傳提供)

遠傳5G服務商轉倒數計時，先搶早鳥商機，29日宣布超前部署5G，6月祭出5G早鳥優惠，除了延續3月申辦月付999與1,199元資費方案搭配5G手機，免費送12個月5G上網體驗，1,399元以上資費享不加價免換約自動升級5G服務，再推4G舊機換5G新機方案，最高折價13,000元，5G手機購機價最低990元。

遠傳表示，最新2.0版手機舊換新，全民皆可搭上升級5G手機的列車，遠傳用戶上官網確認自己的手機為可回收的型號，官網即提供當月回收價供參考，也可以自行下載APP，為自己的舊機估價。

以三星Galaxy S10+ (128GB)為例，回收估價為10,000元，搭配遠傳早鳥方案的Galaxy S20，專案價可現折最高13,000元。

遠傳表示，5G服務將於今年暑假開台，開台前的早鳥優惠計時倒數中，申辦Galaxy S20系列手機，搭配指定資費，5G開台後享5G極速飆網，週週再抽10組市價1,990元的紫外線無線充電殺菌盒，白金會員續約另享手機最高折5,000元。

(工商 )