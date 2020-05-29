全球新冠肺炎疫情漸緩，東南亞各國及歐美陸續解封，來思達(8066)營運可望回穩，隨著大陸地區、越南及馬來西亞供應鏈生產逐漸恢復正常，且歐美各國解封後若未再出現封城，來思達表示，下半年營運有機會比上半年好。

來思達為家具貿易商，兩大主要產品為沙發及木器，其中沙發約佔公司營收43%，木器約佔46%，其他則是原物料，目前來思達兩大產品委外代工廠分別在大陸、越南及馬來西亞，其中沙發主要是從大陸出口，木器則是在馬來西亞及越南生產。

來思達營運模式為接單後再外包生產，由於其客戶均是全球各大地區最大的家具通路商，訂單及採購量大，可以單一產品下單給單一廠商生產，讓代工廠易於備料生產，在價格議價上有優勢，垂直整合營運策略成為公司競爭立基。

受到新冠肺炎疫情影響，來思達今年第1季合併營收為12.56億元，年減19.01%，營業毛利為1.65億元，年減27.95%，單季合併毛利率為13.14%，年減1.67個百分點，稅後盈餘為58萬元，每股盈餘為0.02元；累計前4月合併營收為14.32億元，年減33.82%。

隨著疫情趨緩，東南亞及歐美各國陸續解封，大陸供應商幾乎已完全復工，越南及馬來西亞代工廠逐步復工，來思達供應商生產可望第2季底逐漸回到正常，如果歐美各國解封後未再出現封城，來思達下半年營運有機會比上半年好。

在市場佈局方面，目前美國、加拿大及中南美洲地區銷售佔來思達營收達一半以上，為降低單一地區營運風險，來思達近幾年積極拓展歐洲(英國等)、非洲和中東市場，原本公司今年佈局重心在俄羅斯及印度，受到疫情影響，今年先以俄羅斯市場開發為主，希望未來美國地區佔營收比重降至50%以下。

(時報資訊)