警方破獲菜藍族天九牌賭場，啟出賭資1萬2000多元。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方28日下午在公園路一棟民宅內查獲一處菜籃族天九牌賭場，有位大媽見警心慌，竟從二樓高的陽台往下跳，落地仍被逮捕，20多名婆婆媽媽被送往警局，不少人著急打電話回家，向家人謊稱有事會晚點回家煮飯。

疫情平緩後，不少賭客早就技癢難耐，移動式賭場又在各地蠢蠢欲動，台南市北區28日下午5時許先在公園路一棟民宅內，查獲一處天九牌賭場，大部分賭客竟是菜籃族大媽，趁下午空檔來「小賭怡情」。

這群菜藍族賭客警覺性低，警方衝入賭場時，不少婦人驚慌失措，1名大媽為了脫逃，竟鼓起勇氣，從2樓高的陽台往下跳，可惜警方早已派人將民宅團團圍住，跳樓的大媽一落地，還是被樓下等待的警員逮捕。

落網的31人中，有28名賭客，其中3分之2是菜藍族，上午買菜，下午趁著老公上班，孩子上學還沒回家的空檔，上門玩一下天九牌一解賭癮。

落網的大媽們擔心家人發現賭博，在警局內打電話，找藉口向家人解釋會晚點回家煮飯，令一旁員警感到啼笑皆非。

警方在現場查扣1萬2000多元賭資與賭具，逮獲50多歲的李姓賭場負責人，依賭博罪裁處，菜藍族賭客則依社維法函送台南地檢署。

(中時 )