立委劉建國（左二）稱許農委會主委陳吉仲（左三）任內全面提升農民福利。（劉建國提供）

《農業保險法》與《農民退休儲金條例》通過，農民仔細聆聽未來福利。（劉建國提供）

立法院通過《農業保險法》及《農民退休儲金條例》，使農民農作不必看天吃飯，退休生活也更加有保障，農委會主委陳吉仲受立委劉建國邀請，28日晚在雲林縣麥寮鄉三盛村活動中心舉行全面首場宣導會，讓農民知道法令施行後自己的福利。

陳吉仲表示，過去農民都是看天吃飯，一旦農作遭受天災，現行只有現金救助可以幫助農民，但這一定不夠，因此一定要開辦農作保險，來確保農民的收入，劉建國爭取《農業保險法》有100億基金，依據家庭從農人數、耕作土地面積等保障農民家庭收入，讓基金能確實用在農民身上。

陳吉仲接著指出，農民退休儲金就是依據基本工資23800為基礎，每月農民可選擇提1％至10％的儲金，存入指定帳戶，政府也提撥相對金額存入帳戶，並保證每年3％的收益，當農民65歲後，除了老農津貼照領外，能夠再有一筆退休儲金可以每月領，保障農民退休生活，此政策明年元月就會上路，60歲以下有農保的農民都可以參加。

劉建國感謝陳吉仲親自到雲林宣導，稱許陳上任以來，致力全面提升農民權益，例如將農漁民子弟獎助學金平均提高到5000千元，並迅速提出《農業保險法及》與《農民退休儲金條例》草案，獲多數立委支持通過，全面照顧農民。

(中時 )