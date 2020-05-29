台中市候車亭占公車站的比例約21.4％，候車亭數量排前三是西屯83座、北屯63座、豐原46座，整體比例26.1％，人口較集中的區域為主，而大甲20座、大安8座、外埔5座，占整體比例僅4％，市議員施志昌29日為偏鄉候車亭設置抱屈，縣市合併十年，偏鄉與市區落差仍難消弭。

施志昌說，如大甲、大安與外埔的候車亭僅占全市4％，候車亭須設在人行道上，都市與偏鄉的城市規畫上，人行道鋪設本來就有落差，導致偏鄉候車亭過少。

市議員陳政顯質疑有的候車亭「水噹噹」，有的是鐵皮搭的，台中市民難道有分等？

施志昌表示，根據公路用地使用規則，候車亭必須設在人行到或路肩外側邊緣，且要保持適當空間。這樣的規則是為了維護行車安全以及行車、行人有足夠的通道。但實際上，卻也造成城鄉在候車亭設置上的差異。

台中目前候車亭占公車站比例約21.4％，候車亭數量排前三的是西屯83座、北屯63座、豐原46座，整體比例26.1％，是過去人口較集中的區域，而大甲20座、大安8座、外埔5座，占整體比例只有4％。

施志昌表示，整座城市的規畫，尤其是都市計畫區範圍愈大的，能夠設置候車亭的地方就愈多，這原因來自於能否設置人行道。

但根據建設局提供的資料，從2010年到2019年，新闢人行道最多的地方是北屯142,537公尺，第二名是西屯68,799，台中市增加的人行道總長度也才255,737公尺，西屯與北屯兩區就佔了全部的82.6％。

施志昌也表示，此外，根據公運處提供的資料，2011年至2019年這段期間，新設候車亭第二多的就是西屯41座，第三就是北屯39座，最多是豐原42座。而像是大甲、大安與外埔，新增的人行道長度581公尺、850公尺與501公尺，新增的公車候車亭則為19座、7座與4座。這也顯示縣市合併十年來，仍無法改善偏鄉無法設置候車亭的狀況，市區能增加空間反而更大。

施志昌表示，大甲、大安與外埔，跟市區不一樣的地方就是不管是人行道、甚至是騎樓都聚集在較熱鬧的地方，因此，候車亭的設置也會較為集中，即使數量增加，也形成了區內分佈上的不均，大甲、大安與外埔很多公車站牌就設在馬路旁，如果馬路空間不夠也不能設置候車亭。

有時候為爭取一座30至50萬的候車亭之前，還要先爭取上百萬設置人行道，或者還要詢問私人土地的地主能不能借空間來設置。他希望，市府應該找相關局處來商討如何突破法規限制的困境，否則問題永遠難以解決。

(中時 )