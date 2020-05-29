天然氣管路日漸普及，街上逐漸看不到騎著打檔車送瓦斯桶的景象，但在台東由於沒有天然氣仍倚靠人力運送瓦斯桶，送瓦斯桶的大哥肩上扛著瓦斯，腳下則穿著一雙夾腳拖打天下，因為進出住戶門口要穿拖鞋子，為了便利才穿夾腳拖，真是情非得已。

因該有不少民眾常常看到配送人員穿著夾腳拖在配送瓦斯，是為了美觀耍帥？還是懶惰穿鞋？工作當中穿著工作鞋應該更安全才對啊，其實這都是為了進出客戶家中方便拖鞋所導致。

台東幸福氣瓦斯行表示，配送員也想改成穿工作鞋進出客戶家中(不脫鞋)雖然能有效提升工作安全(比較不怕砸到腳，也比較不怕滑倒) ，但一來要客戶同意，二來配送員習慣(各位民眾也知道，夾腳拖穿久的人不大喜歡改穿鞋)，所以想了很久仍是沒有改成。

幸福氣瓦斯行說，現在的消費者都很有同理心，事先告知消費者因為工作安全的關係，將會穿工作鞋，並用小拉車將瓦斯拉進門。在不破壞地板的狀況下應該都會同意!無法接受的少數住家就沿用脫鞋入門的方式，至少能減低工傷發生的機率。

幸福氣瓦斯行強調，希望再不久的將來，同仁除了穿著帥氣的夾腳拖之外， 也能改穿安全的工作鞋來為大家做服務!但也有民眾說，還是習慣穿著夾腳拖的瓦斯配送員，看起來較為親切，也符合傳統中送瓦斯的記憶，或許在不久的將來這傳統景象就會消失在我們的日常中。

(中時 )