行政院長蘇貞昌今日赴立院發表施政報告並備詢。他表示，6月7日是關鍵期，代表4個新冠肺炎潛伏期過了，就可以準備大幅開放，讓民眾過正常生活，在那之前鼓勵消費也很矛盾，因此會在6月7日後規劃大幅鬆綁，未來的振興相關措施，更會加添柴火，刺激經濟。

蘇貞昌也表示，配合防疫鬆綁，他會親自在6月2日宣布振興券等振興措施的實施方案。蘇貞昌施政報告中指出，而在防疫工作之外，政府大力紓困，從「發現金、助貸款、減負擔」三路並進，從4月21日嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正通過迄今，才一個多月時間，現金紓困部分，已發放約700億元，協助380萬名弱勢民眾並保住3萬多家廠商免於倒閉，34萬名員工免於失業；各項紓困貸款，已核准超過7600億元，幫助70萬個人或企業度過難關。才一個多月時間，政府已經幫助將近1，000萬名國人度過難關。

(工商 )