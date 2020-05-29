長榮集團二個相當於大股東地位的張榮發文教、慈善基金會，今（29）日分別於上午、下午召開。已故創辦人張榮發長子與2個弟弟對峙力爭公司經營權，再次登場，雙方陣營皆有法律攻防形成僵局，恐由法官來為這場「長榮兄弟內鬨」給予解方。

張榮發文教基金會於今（29）日召開董事會，由於6名董事拒絕出席而無法全面改選。

基金會表示，為解決此一僵局，正等待台北地方法院審理結果，希望獲准其申請指派三位臨時董事，以達到改選董事人數門檻，順利召開。

基金會並以「不像刻意杯葛缺席董事，一心只想着如何借由基金會來奪取經營權，實有違基金會宗旨」，大砲回擊「弟弟派陣營」主張。

基金會強調説，今日董事會雖然未完成改選議案，但仍有8位董事本著張總裁「基金會就是要做公益」的初衷，出席會議並通過有利於基金會日後會務運作的議案。

張榮發次子張國明、三子張國政兄弟二人則於今早9時許發布的聲明中，認為10時召開的文教基金會董事會為違法召開，並有以下3點主張，

1. 教育部一紙限期改選函、終結張榮發基金會董事難產問題。

2. 張榮發基金會全體董事已當然解任、鍾德美今違法召集董事會。

3. 原始捐助人張國政向法院聲請臨時董事會、 盼公益基金會回歸公益。

張榮發文教基金會今天於長榮海事博物館內，召開董事會。（圖／李蕙璇攝）

由於基金會董事會改選，攸關入主長榮集團實質的經營權關鍵，目前公司派由已故創辦人張榮發長子張國華所主導。

張榮發文教基金會於今天中午發表聲明指出，對於董事改選，之前因部分董事遭遇暴力恐嚇事件，目前皆由檢警偵辦當中，希望能儘快選出新任董事以平息爭議，讓基金會能夠專心從事慈善公益之事務。

由於董事張國明、吳景明等6位董事再度杯葛拒不出席，以致無法達到特別決議三分之二以上董事（10人）出席之門檻，因此未能順利改選。

張榮發文教基金會表示，董事任期屆滿迄今，已多次召開董事會辦理選舉事宜，含此次已召開過8次董事會，其中6次董事會有列改選董事議程，而該6次董事會中竟有5次都遭特定董事杯葛不出席會議，導致無法達到三分之二以上董事出席的特別決議門檻改選完成，對此張榮發文教基金會深感遺憾。

基金會已於今年2月依非訟事件法第64條之規定，向法院申請指派三位臨時董事，以達到改選董事人數門檻。目前該案正在台北地方法院審理中。

而今天召開的董事會，係由主管機關教育部於4日24日發函給基金會及所有董事，強調應於五月底前召開董事會，並盡速完成改選董事事宜。

教育部並於5月22日發函表達該部將會於今日董事會派員列席。

基金會強調，不具文教基金會董事身分的張國政，卻於5月26日發函給所有董事要求，並告知所有董事已遭全體解任為由，不得出席今天董事會，並於5/28日由董事張國明等六名董事發函向基金會表示，所有董事已遭全體解任，董事長鍾德美不應再以董事長身分召開董事會，而拒不出席。

張榮發文教基金會還表示此舉令人錯愕。試問教育部尚且於5/22發函給所有董事，告知5月底前要改選，何來當然解任之說？

今天張榮發文教基金會董事會中，依據「財團法人法」進行討論108年度工作報告及財務報表、修正捐助章程及改選董事等議案。至於原訂討論修改章程及改選董事議案，因出席人數不足而無法有所決議。

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(中時電子報)