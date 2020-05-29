投資7萬馬上賺123萬，無業的許男誤信「投資大師」日前上午急著要到銀行匯錢給對方，許男父親及兆豐銀行大里分行，分別向警方報案，中市警局霧峰分局國光派出所員警下午找到許男，幸好在行員阻止下，錢還未匯出，經員警苦口婆心解說下，許男才相信遇到詐騙。

霧峰分局國光派出所巡佐楊泱清、警員蔡欣宜，日前接獲許男（44歲）父親求助電話，指出其兒子要匯7萬元給陌生人參與投資，請警方幫忙勸告，27日上午9時，許男不聽老父勸阻，至銀行匯錢，兆豐銀行大里分行林小姐，打電話給許父求證，當下拒絕許男的匯款請求，許男只好悻悻然離去。

但許父找不到兒子，請求警方幫忙尋找，警方於當日下午3點找到許男，會同其父親一起到銀行與行員一同勸告，許男指出在網路有一位自稱「老師」教他投資，告知他「只要匯7萬，就能馬上領到123萬」因自己現在沒工作，想靠投資賺錢。

員警告知許男，這就是「投資型詐騙」，不要相信對方，最後在銀行林小姐及員警及其父親，不斷解說下，許男才相信自己真的遭詐騙，事後父子倆感謝員警和行員的幫忙，才不致讓辛苦存的積蓄化為烏有。

霧峰分局呼籲民眾，近期詐騙手法推陳出新，凡涉及「錢」之事，依照防詐三原則：一要冷靜、二要仔細聽對方說什麼、三要小心求證，或撥打165反詐騙專線，以免無端造成財物損失。

(中時 )