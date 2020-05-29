大陸人大昨天通過港版國安法，民進黨宣布將成立「香港情勢因應小組」，負責的民進黨副秘書長林飛帆今陪同蔡英文總統參訪銅鑼灣書店時表示，下階段將透過黨的平台來搭建民間、政府之間的橋樑，協助港人人道援助。

被問到蔡英文總統是否特別交代因應小組要針對什麼事件注意？林飛帆表示，沒有，盡可能維持黨部橫向溝通協調，讓資訊有效彙整，進一步要做的則是跟民間保持良好溝通管道，未來協助港人人道援助的部分，也會透過這機制跟民間做進一步對話跟溝通。

蔡總統上午在書店停留約20分鐘，並在書店留言，「自由的台灣撐住香港的自由」；由於總統離開時兩手空空，沒有想刺激消費，笑說「下次再來買」。

他說，昨天黨中央組成「香港情勢因應小組」，包括中國部、國際部、政策會及民調中心相關部門組成的跨工作小組，將密切關注兩岸之間，如中方如何回應香港情勢、具體進一步政策，同時也透過國際部平台去關注各外交使節團對此的態度及國際社會友人的表態，未來這部分資訊整合、判斷都會透過小組來進行。

林飛帆說，很多需要跟民間團體溝通協調的工作，過去一段時間有很多香港庇護的工作其實是由民間團體來扮演重要角色，今天蔡總統也感謝很多民間團體的協助，在過程中讓這工作做得更好，他下階段工作必須透過黨的平台來搭建民間、政府之間的橋樑。

(中時 )