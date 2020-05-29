主持人彭文正指控總統蔡英文偽造學歷，遭總統府發新聞稿反控抹黑造謠，因而對總統府發言人張淳涵自訴加重誹謗、公然侮辱。台北地院今開庭，張一肩扛責，稱新聞稿是他獨自撰寫，與蔡總統無關。

彭文政去年9月間在他主持的「政經關不了」節目上，指控蔡英文偽造學歷，總統府同月12日發新聞稿駁斥，批彭抹黑造謠，將委任律師向台北地檢署提告妨害名譽；彭認為該則新聞稿侵害他名譽，另自訴張淳涵誹謗，讓本案攤在陽光下公開審理。

張淳涵今辯稱，總統府去年8月29日開記者會公布蔡總統的畢業證書正本及相關文件，事後也在發言人的臉書上公開揭示，上網都可以查的到，他相信蔡總統學位是真的，才會基於職權撰寫新聞稿澄清，撰寫過程未與他人討論，也與蔡總統無關。

法官聽完後表示，若要如此抗辯，必須提出辯詞所稱的正本文件，證明確實存在，不可能只用影本或翻拍的照片當證據；法官另質疑，總統府新聞稿難道不需要經過總統授權？要張淳涵依陳述事實，不要一肩扛責。

張淳涵回稱，總統府對賀德芬等人提告時，對於相關不實言論，即已充分授權給律師團隊，對情節嚴重者提起訴訟，本案新聞稿是基於此事實澄清，不須另外經過總統授意。

彭文正的委任律師團則說，他們查了倫敦政經學院的高等法院研究院（IALS）、總圖書館（SHL），都沒有收受蔡英文1984年合格版本論文的紀錄，蔡英文2011年透過關係補送事後製作的版本，但被拒絕，明顯是「偷渡失敗」，種種不合理之處，均可證明張淳函所提證據虛偽不實。

庭內有許多彭文正支持者到場聲援，旁聽席幾乎滿座，他們聽到張淳涵辯詞時，不禁發出訕笑聲，還有人失控大喊「胡說八道」，或是在彭的律師發言時鼓掌叫好，影響法庭秩序，數度遭法官、法警出言制止。

彭文正最後說，他20年台大新聞研究所教授的經歷，全部都公開沒封存，並任第一屆檢察官評鑑委員兼發言人，被指控抹黑造謠，如同對醫師指控沒醫德、開錯藥、打錯針，對法官指控未調查證據、枉法判決、引錯法條，對專業人士傷害莫此為甚。

張淳涵則當庭引用彭文政著作中的一段話反擊：「台灣的新聞環境需要的應該是從上到下的道德、品格自持，而非以追求成本、高收視為目標，不斷地走偏鋒。」

(中時 )