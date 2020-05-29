苗栗縣自然生態學會將於6月6、7日，在苗栗縣生態保育教育中心舉辦「生態保育志工研習課」，課程內容豐富。（苗栗縣自然生態學會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣自然生態學會將於6月6、7日，在苗栗縣生態保育教育中心舉辦「生態保育志工研習課」，即日開放線上報名，學會指出，通過研習課程的學員可投入苗栗縣農業處生態保育志工行列，一同為自然保育貢獻一己之力。

苗栗縣政府為擴大推廣生物多樣性保育業務，2018年起委託苗栗縣自然生態學會辦理生態保育志工招募和培訓，移除外來種、宣導教育推廣活動等作業，延續去年培訓志工，並輔導投入縣府生態保育相關業務推行；有意者需完成「志工基礎教育訓練課程」及「志工特殊教育訓練課程」。

苗栗縣自然生態學會說明，志工基礎教育訓練課程可洽詢苗栗縣志願服務推廣中心，或至台北市政府「台北e大學習網」網路教學；志工特殊教育訓練課程則將於6月6、7日舉辦，通過後學員領取「志願服務證」及「服務紀錄冊」，將安排實習，協助縣府推動生態保育相關業務。

學會表示，協助推動項目包含石虎保育、外來入侵物種移除作業、自然保育暨生物多樣性、縣府生態保育業務推廣宣導、縣內列管受保護樹木定期巡查維護、苗栗縣生態保育教育中心值勤為民服務、參與協助野生動物收容中心等。有興趣者即日起可報名上課，詳情請洽苗栗縣自然生態學會。

報名網址：https：／／www.beclass.com／rid=2343c4a5ec763d580b1a

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