衛福部長陳時中31日將來台中市行銷，市長盧秀燕仔細安排行程，由於台中行是被稱為「業配王」陳時中，第一個行銷的國民黨籍執政縣市，備受關注。（盧金足攝）

「陳部長、逢甲夜市等您來！」衛福部長陳時中要來台中行銷觀光，但夜市規畫只至一中商圈，逢甲夜市並未被列入，台中市議員黃馨慧29日為攤商請命、邀請陳時中也來逢甲夜市品嘗庶民美食，各縣市紛紛爭取「順時中」，周日來台中，市長盧秀燕仔細安排行程，由於台中行是被稱為「業配王」陳時中，第一個行銷的國民黨籍執政縣市，備受關注。

黃馨慧今日在觀光業務質詢表示，認同陳時中「危機就是轉機」行銷觀光理念，逢甲夜市從去年陸客不來，到今年新冠肺炎疫情導致夜市人潮銳減，攤商店面業績掉5至7成，亟需重振觀光產業鏈，黃馨慧為攤商請命、邀請陳時中也來逢甲夜市品嘗庶民美食；市府觀旅局長林筱淇表示，將請經發局研議納入後續行程參考。

各縣市爭搶陳時中，周日陳時中到台中市提倡防疫新生活，黃馨慧表示，逢甲夜市是全台最大夜市，與高美溼地、台中國家歌劇院等景點，並列為台中觀光客朝聖景點，是國內、外觀光客必訪之地，足見逢甲夜市不但是台中著名觀光景點，更是重振台中觀光重要指標性。

她強調，自去年8月1日陸客不來，每月減少1餘萬觀光客；再加上今年1月新冠肺炎疫情侵襲，民眾在家躲避疫情開始，交通部觀光局3月19日又宣布禁止接待國外旅遊團，全台最大的逢甲夜市人潮銳減，店家攤商生意掉5至7成，店面出租間數增加一倍，需重振觀光產業鏈。

黃馨慧說，中央流行疫情指揮中心防疫官員願意用腳行銷觀光，台中市府願不願意用實際行動，幫忙邀請陳時中到西屯逢甲夜市品嘗庶民美食？還是市府「振興觀光」政策只是嘴巴喊喊「攏係假」？

黃馨慧說，振興觀光除了名人加持，需要從景點基礎設施、便捷交通及特色行銷著手，升級品質、降低成本、再加上發現地方特色結合旅遊觀光，台中觀光產業復甦必定指日可待。

林筱淇表示，陳時中周日來台中，下午與業者座談，是否增加逢甲商圈，對將移請經發局研議，納入後續行程參考，另為振興逢甲商圈周邊地區消費買氣與觀光旅遊，市府近期將安排時間拜會逢甲夜市商圈與攤商代表，了解實際現況與需求，並與經發局合作，加強逢甲夜市與周邊商圈的行銷宣傳與旅遊振興作為。

(中時 )