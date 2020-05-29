無黨籍立委林昶佐發起的「台灣國會香港友好連線」，今天上午舉行成立大會，由於中國人大昨通過「港版國安法」，擔任國會台港連線會長的林昶佐表示，大陸惡劣專斷促成跨黨派連結，不只香港人民團結，台灣人民也應該一起團結支持香港，呼籲大陸停止迫害香港人民。與會的陸委會副主委邱垂正指出，「香港版國安法」的通過再一次提醒台灣民眾「一國兩制」真正的本質，陸委會將會進行跨部會協調，透過專案的方式處理港人居留、安置等問題，實質協助香港。

台灣國會香港友好連線目前已有48位立委加入，成員橫跨朝野黨派，林昶佐擔任會長、民進黨立委洪申翰擔任副會長，宗旨以促進台灣與香港政界民間聯繫與交流，深化民主自由，並敦促政府制定反應民意並兼顧現實之對港外交、經貿、文教等政策，該連線今在立法院舉行成立大會。

林昶佐指出，自由民主開放是香港的精神，過去就和香港保持密切交流，例如綠色能源、體育、文化、經貿及民主自由，因而組成國會友港連線，沒想到大陸昨天惡劣專斷的通過港版國安法，立法院今也發表正式聲明，譴責大陸破壞香港自治，台港連線有責任把這個聲明的精神，未來共同協助支持香港機制，推動援港計畫和預算。

邱垂正說，「香港版國安法」的通過再一次提醒台灣民眾，「一國兩制」真正的本質，蔡總統已指示行政院成立專案小組處理港人居留、安置、照護等實質援助行動，陸委會將進行規劃與跨部會的協調，台灣會盡最大的能力與香港站在一起，協助香港。

香港邊城青年代表Kuma表示，對於大陸極權強推國安法、國歌法，香港人的意志會更強大、更堅定，繼續走上街頭。他建議台灣政府，應該謹慎運用《港澳條例》60條及相關條文，並針對大陸在港政權的統治工具，要取消其特殊待遇，建立與香港公民社會友好關係，台港必須維持緊密友好關係，一起反擊大陸極權侵略。

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(中時 )