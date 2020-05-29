遠見雜誌於28日公布縣市長施政滿意度，警政治安面向新北市滿意度85.1％，與去年比較上升18.2％，六都第一，不滿意度下降14.5％，亦是全國最高，淨滿意度73％，上升32.7％，全國最高。

新北市政府警察局局長陳檡文自2019年3月上任以來持續為維護新北市市民安居樂業之生活環境，著重轄內暴力犯罪之防制，除對已發生之重大刑案及槍擊案逐案列管、迅速偵破外，訂定「強化線上警力立即偵破刑案執行計畫」，要求同仁於各項勤務中積極對不法或可疑份子加強盤查，以主動發掘不法、消滅犯罪，展現維護治安之決心；針對街頭滋事案件，修訂「防處街頭聚眾鬥毆評核計畫」並制定相關標準作業流程，提升員警處理案件效率，有效降低轄區鬥毆事件發生率。

陳檡文要求各分局員警處理暴力案件，應貫徹「通報快、到場處置快、移送結案快」三大原則，運用整合平台將易滋事份子資料收集整理分析，讓破案效率大大提升，經統計新北市2019年暴力犯罪發生104件，與2018年度135件相比，下降31件，下降22.96％；另2020年1至4月暴力犯罪發生34件，與2019年同期38件相比，下降4件，下降10.53％。

陳檡文推出新北‧心警，遴選新北市警察局12名表現傑出優秀警察，不論在治安、交通、為民服務上，都有顯著傑出優秀表現。而新北‧心警宗旨為「三心二意」，其中「三心」是新北警對於「交通治安用心、利民服務熱心、新北市民甘心」，「二意」代表著「護正義、重民意」，在陳檡文局長的領導之下，新北警秉持著上述的理念，持續為新北市民來努力。

(中時 )