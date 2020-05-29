《菸害防制法》13年未修，即便先前衛福部提出修正草案，但仍然未見下文。因菸品趨勢轉變，加上青少年吸菸率提升，衛福部國健署今預告新版修正案，將各種型態的類菸品入法，禁止類菸品的製造、輸入、販賣、廣告等，並將吸菸年齡提升至20歲。若違反輸入、製造規定，最重可罰5000萬；20歲以下者吸菸需接受戒菸教育、供應菸品給20歲下者最高處25萬元罰鍰，力拚本會期完成立法。

國健署署長王英偉表示，先前衛福部的修正版本主要是針對電子煙的管控，但隨著菸品的種類變多，未來各種可能性都會有，有必要藉修得更有彈性。因此，在新版本的草案中，國健署增訂了類菸品定義，指以改變菸品所定原料物理性態之方式，或非以菸品所定原料製成，得使人模仿菸品使用之相關產品，例如電子煙或其他類似產品。

類菸品入法後，任何人都不得製造、輸入、販賣、供應、使用、展示或廣告。若違反製造、輸入規定，可處1000萬元以上5000萬以下的罰鍰；製作廣告或接受傳播或刊載，可處40萬元以上200萬元以下罰緩，廣告主則處50萬元以上250十萬元以下罰鍰，其他人展示廣告則處20萬元以上100萬元以下罰鍰。

另外，這次國健署也比照國際規範，將吸菸年齡升至20歲，違反該規定的吸菸者必須接受戒菸教育，供應菸品給20歲以下者，則處1萬元以上25以下罰鍰。該草案今開始預告，各界可在60日內陳述意見或洽詢國健署，王英偉表示，該署力拚本會期完成相關立法。

※ 吸菸害人害己 ※ 吸菸有害身體健康

(中時 )